Минфин проверит, доступны ли льготы для покупки автомобиля «Атом»

Ставка по кредиту на покупку автомобиля «Атом» сейчас достигает 18% годовых. Машину могут включить в действующие программы поддержки семей и покупателей первого автомобиля.

Возможность приобрести российский электромобиль «Атом» по льготному автокредиту необходимо проверить, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Участники заседания сообщили, что банки предлагают кредиты на эту модель по ставке 18% годовых.

«У нас есть ряд льготных программ, которыми мы стимулируем приобретение наших отечественных автомобилей. Вот в рамках этих программ надо посмотреть, почему "Атом" не попал», — сказал Силуанов.

По его информации, такие электромобили уже приобретали с господдержкой, поэтому необходимо выяснить, почему льготное кредитование не работает в остальных случаях.

Электромобиль выпускает компания «Кама» на заводе «Москвич». Первые товарные машины передали клиентам в середине июля 2026 года, а в сентябре бренд сообщил о запуске массового производства.