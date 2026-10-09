Голикова: индексация страховых пенсий в 2027 году составит 3,3%

Первую индексацию проведут с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции за 2026 год. В текущем прогнозе она составляет 6,8%.

Две индексации пенсий планируется провести в 2027 году, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. С 1 февраля 2027 года выплаты повысят с учетом фактической инфляции за 2026 год, а с 1 апреля дополнительно проиндексируют страховую часть пенсии.

«Пока в прогнозе, который сопровождает бюджет, это 6,8%. С 1 апреля предполагается индексация страховой части пенсии на темпы роста уровня фонда оплаты труда тоже за предыдущий период. Пока это 3,3%, но окончательные цифры сложатся по итогам 2026 года», — сказала Голикова.

В 2027 году также проиндексируют социальные пенсии, пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам, все социальные пособия и выплаты. Окончательные параметры индексации определят по итогам 2026 года.