Депутат предложила увеличить прожиточный минимум почти вдвое

Элеонора Кавшар считает прожиточный минимум «недостаточным» и предложила поднять его до 30 тыс. рублей.

Прожиточный минимум для пенсионеров и трудоспособного населения следует повысить как минимум до 30 тыс. рублей в месяц, заявила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«На мой взгляд, сумма прожиточного минимума недостаточная, она должна составлять минимум 30 тыс. рублей — и для трудоспособного населения, и для наших пенсионеров», — сказала депутат.

По ее мнению, необходимо увеличивать не только прожиточный минимум, но также пенсии и МРОТ.

В 2026 году федеральный прожиточный минимум на душу населения составляет около 18,9 тыс. рублей. Для трудоспособного населения показатель установлен на уровне 20,6 тыс. рублей, для детей — 18,4 тыс. рублей, для пенсионеров — 16,2 тыс. рублей.