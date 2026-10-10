МВД поставило точку в вопросе фотошопа для паспорта

МВД запретило улучшать внешность на снимках для российского паспорта с помощью фотошопа и других инструментов редактирования. Все особенности лица должны быть отображены достоверно.

Фотографию на паспорт гражданина России нельзя ретушировать или подвергать художественной обработке, сказали в пресс-службе МВД.

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — уточнили в ведомстве.

На фотографии должны быть достоверно отображены все особенности лица. Использовать фотошоп и другие инструменты редактирования нельзя.