Водителей предложили лишать прав после 20 опасных нарушений за год

Ограничение может коснуться неоднократного превышения скорости и других опасных нарушений. Для водителей с десятью и более неоплаченными штрафами предлагают также повысить суммы взысканий.

Лишать водительских прав предложили за превышение годового лимита опасных нарушений, сказал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. В качестве возможного предела он назвал 20 штрафов в год.

«По отдельным категориям нарушений, таким как превышение скорости и так далее, надо ограничить количество штрафов, например, 20 в год, и если это количество будет превышено, то отбирать права», — сказал Владислав Гриб.

По его мнению, такая мера должна предотвращать аварии с тяжелыми последствиями.

Для водителей, которые за год не оплатили десять и более штрафов, Владислав Гриб предложил кратно увеличить суммы взысканий и также предусмотреть лишение прав.

В СССР действовало правило «трех проколов». Если инспекторы ГАИ трижды за год прокалывали специальный талон предупреждений, водителя направляли на пересдачу экзаменов.