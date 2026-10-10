В России хотят закрепить правила оказания психологической помощи на законодательном уровне
Документ определит правовые основы оказания психологической помощи. Правительство поддержало инициативу при условии ее доработки.
Законопроект об основах оказания психологической помощи могут внести в Госдуму в ближайшее время, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Инициативу поддержало профессиональное психологическое сообщество, ее также обсуждают с правительством.
«Нам нужно учесть все интересы и заложить основу развития психологической службы в стране, ее качества и доступности», — сказала Кузнецова.
Законопроект должен определить правовые основы оказания психологической помощи россиянам. Правительство ранее поддержало документ при условии доработки.