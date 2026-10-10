В России хотят закрепить правила оказания психологической помощи на законодательном уровне

Законопроект об основах оказания психологической помощи могут внести в Госдуму в ближайшее время, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Инициативу поддержало профессиональное психологическое сообщество, ее также обсуждают с правительством.

«Нам нужно учесть все интересы и заложить основу развития психологической службы в стране, ее качества и доступности», — сказала Кузнецова.

Законопроект должен определить правовые основы оказания психологической помощи россиянам. Правительство ранее поддержало документ при условии доработки.