Минфин и бизнес не согласовали расчет налога на сверхприбыль для ГМК

Спор идет о том, учитывать ли рост цен на отдельные товары или общий финансовый результат компании. Планируемые изъятия уже могут повлиять на сроки инвестиционных проектов.

Методика расчета налога на сверхприбыль для горно-металлургических компаний пока не согласована, сообщил президент «Норникеля» и глава «Интерроса» Владимир Потанин. По его словам, Минфин консультируется с бизнесом и предлагает смягчить последствия налогового маневра.

Рост цены отдельного товара не всегда означает увеличение прибыли компании. Финансовый результат может снизиться из-за логистических и других расходов.

«Когда методика ориентирована на изъятие фрагментарной прибыли на отдельно взятом участке, это может большое количество компаний поставить в очень затруднительное положение», — заявил Потанин.

Для компаний с несколькими видами продукции необходимо учитывать всю товарную корзину, считает он. Например, рост цены на один металл может сопровождаться снижением стоимости другого. Потанин настаивает, что налоговые изъятия должны рассчитываться исходя из прибыли компании.

Размер изъятий, предусмотренный планами Минфина, чувствителен для «Норникеля» и вынуждает компанию переносить сроки некоторых проектов. Неопределенность налоговых условий также затрудняет инвестиционное планирование, отметил Потанин.