Российские вузы в 2025 году отчисляли до 50% студентов

Обучение в российских университетах прекратили 492 295 человек, следует из данных Минобрнауки. Всего в вузах учились более 4,6 млн студентов.

Из-за неудовлетворительных результатов отчислили 186 132 студента. Еще 157 583 человека ушли по собственному желанию, около 147,5 тыс. — по другим причинам, 1 092 — по состоянию здоровья.

Число отчислений за неуспеваемость растет с 2020 года, отмечает министерство. На некоторых направлениях их доля достигает 40–50% от общего числа учащихся. Наиболее высокий риск — на математических, естественнонаучных, инженерных, аграрных и IT-специальностях.

Одна неудовлетворительная оценка не приводит к автоматическому отчислению. Студенту должны предоставить возможность ликвидировать академическую задолженность в установленном законом порядке. При наличии уважительных причин также может быть оформлен академический отпуск.