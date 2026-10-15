В III квартале 2026 года зафиксировали 1,7 млн попыток вторжений с использованием искусственного интеллекта. Их доля в общем объеме угроз увеличилась с 1,1 до 5,6%.

Количество попыток вторжений с применением ИИ выросло примерно в пять раз по сравнению со II кварталом 2026 года.

Об этом говорится в исследовании Positive Technologies, с которым ознакомились «Ведомости».

За тот же период системы защиты зафиксировали 31 млн срабатываний на подозрительные запросы, связанные с использованием нейросетей. Это на 65% больше показателя предыдущего квартала. По словам экспертов, нейросети делают попытку взлома проще и дешевле для злоумышленника.

Рост числа ИИ-атак также подтвердили представители компаний BI.ZONE и Cloud.ru.