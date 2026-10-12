Просроченная задолженность по государственным авансам выросла до 1,5 трлн рублей

За шесть лет объем не погашенных вовремя авансов увеличился более чем втрое. Основная причина просрочки — нарушение контрагентами сроков выполнения работ.

Просроченная дебиторская задолженность по выданным государством авансам достигла 1,5 трлн рублей по итогам 2025 года, следует из заключения Счетной палаты об исполнении федерального бюджета. За год показатель вырос на 182 млрд рублей, или на 13,6%, сообщил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук. В 2024 году рост составлял 89,4%.

Общая дебиторская задолженность перед государством увеличилась с 3,9 трлн рублей в 2019 году до 16,9 трлн рублей в 2025 году. Просроченные обязательства составили 9% этой суммы. На закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд пришлось 77,9% всей задолженности.

Наибольший объем задолженности по авансам в открытой части бюджетного отчета зафиксирован у Минпромторга — 321,2 млрд рублей. У Минтранса показатель составил 298,5 млрд рублей, у Минстроя — 202,1 млрд рублей. Быстрее всего долг вырос у Минвостокразвития — на 70,2%, до 175,4 млрд рублей.

«Наши производители, исполнители просят дополнительный аванс побольше с тем, чтобы не брать оборотные кредиты в коммерческих банках», — пояснил министр финансов Антон Силуанов.

Просроченные долги отдельно рассматривает правительственная комиссия по повышению эффективности расходов федерального бюджета.