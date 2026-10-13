«Яндекс Пэй» начал поэтапно восстанавливать переводы и платежи

«Яндекс Пэй» частично восстановил доступ к переводам и платежам, сообщил руководитель финтех‑направления Дмитрий Пирогов.

«Мы восстановили доступ к переводам и платежам для части пользователей. Постепенно также возвращаются переводы в Сейвах, по СБП и реквизитам. Многие из вас уже могут видеть свои деньги и распоряжаться ими», — сказано в телеграм-канале компании.