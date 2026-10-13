«Яндекс Пэй» начал поэтапно восстанавливать переводы и платежи
Сервис вернул доступ к части операций: пользователи снова видят свои средства, а переводы по СБП, реквизитам и в Сейвах постепенно возвращаются в работу.
«Яндекс Пэй» частично восстановил доступ к переводам и платежам, сообщил руководитель финтех‑направления Дмитрий Пирогов.
«Мы восстановили доступ к переводам и платежам для части пользователей. Постепенно также возвращаются переводы в Сейвах, по СБП и реквизитам. Многие из вас уже могут видеть свои деньги и распоряжаться ими», — сказано в телеграм-канале компании.
Работа сервиса пока нестабильна, но восстановление функций продолжается. При этом оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме.