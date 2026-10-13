Получить удостоверение можно после окончания срока лишения и проверки знания ПДД. В отдельных случаях также потребуется медицинское освидетельствование.

Водители после окончания срока лишения прав должны сдать экзамен на знание ПДД и оплатить все административные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

«Водительское удостоверение, изъятое у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращается после проверки знания им правил дорожного движения», — уточнили в МВД.

Дополнительно пройти медицинское освидетельствование нужно водителям, которых лишили прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, передачу управления пьяному человеку или отказ от медосвидетельствования. Без выполнения этих условий удостоверение не вернут.