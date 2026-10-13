Стоимость заказа может снижаться в зависимости от времени задержки. Инициативу планируют обсудить на следующих заседаниях и встречах.

Сервисы доставки еды предложили обязать возвращать часть стоимости заказа при опоздании или некачественном оказании услуг. Инициативу выдвинул сенатор Роман Маслов на круглом столе в Совете Федерации.

«Если заказ опаздывает, его стоимость начинает снижаться. И в такси можно тоже ввести подобный механизм», — сказал сенатор.

Поводом стал его заказ, который доставили более чем на 20 минут позже и отказались компенсировать, хотя еда остыла.

Представитель сервиса Оксана Дутова инициативу не поддержала. Она сообщила, что при серьезных нарушениях компания предоставляет клиентам промокоды и скидки, а служба поддержки уже рассматривает обращения пользователей.

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов также предложил создать быстрый и простой механизм возврата денег за товар или заказ. Конкретные размеры компенсаций, основания для выплат и сроки возврата пока не определены.