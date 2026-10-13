Освобождение от обеспечительного платежа действует до 31 октября 2026 года. Без реквизитов основания льготы система будет ожидать внесения обеспечения.

Платежное поручение для документа о предстоящей поставке (ДОПП) нужно заполнять по специальным реквизитам. КБК — 182 1 04 03000 01 1000 110, статус плательщика — 01, ОКТМО — восьмизначный, а в реквизитах 106-109 указывается 0.

В поле 60 приводится ИНН лица, чья обязанность по уплате налогов исполняется, а в поле 102 — КПП организации или обособленного подразделения. ИНН получателя в поле 61 — 7727406020, КПП получателя в поле 103 — 770701001. В назначении платежа, поле 24, указывают дополнительную информацию. Об этом сказано на сайте ФНС.

Сумма обеспечения с учетом округления должна полностью покрывать обязательный платеж по ДОПП. Также необходимо правильно указать курс валюты и количество товара.

При поставках из Республики Беларусь в графе 1Д указывают код 2 для временного освобождения или код 1 для постоянной льготы. В графе 1Е приводят реквизиты нормативного акта, например постановления № 641, а в графе 1.1 — сумму 0. Если графы 1Д и 1Е не заполнены, система ожидает обеспечение ДОПП.