Спрос на груминг в России за восемь месяцев вырос на 11% год к году, а средний чек — на 20% на фоне роста числа домашних животных и дефицита квалифицированных специалистов.

В Забайкальском крае предлагают полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет с 1 марта 2027 года, такой законопроект уже рассмотрели депутаты регионального парламента.

Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на фруктовые и овощные полуфабрикаты, который вступит в силу 1 июля 2027 года и охватывает продукцию из целых, измельченных или протертых фруктов и овощей, подготовленную по установленной технологии.

В сентябре россияне значительно чаще покупали специи для выпечки: спрос на мускатный орех вырос в пять раз, на корицу в два раза, а на какао в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

Россияне в сентябре съели более 200 тонн сладкой выпечки, при этом спрос на булочки и круассаны вырос на 31-38% по данным «Самоката».

Потребление алкоголя в сентябре 2026 года выросло в четырех регионах — ЕАО, Ленобласти, Татарстане и Карачаево‑Черкесии, сообщили в Минздраве.

Подготовка легкового автомобиля к зиме за год подорожала на 6% и в сентябре 2026 года в среднем обошлась россиянам в 41,2 тыс. рублей, подсчитали аналитики «Чек Индекса» и «Платформы ОФД».

Спрос на работников кухни в третьем квартале вырос почти в 2,3 раза, а средняя оплата за смену достигла 5,5 тыс. рублей.

Владельцы маломерных судов смогут подтверждать право на управление транспортом через Цифровой ID, предъявляя QR‑код в МАХ для проверки сотрудниками МЧС.

Около 4 тыс. авторов публичных каналов в «Максе» заработали более 1,5 млн рублей на донатах за несколько дней, сообщил гендиректор сервиса Фарит Хуснояров.

Москва возглавила рейтинг мегаполисов по росту цен на новостройки: в третьем квартале 2026 года стоимость первичного жилья выросла на 3,9% — до 698,6 тыс. рублей за квадратный метр из‑за изменения структуры предложения и вымывания более дешевых квартир.

Абитуриенты смогут получать дополнительные баллы за ЕГЭ, которые они сдали, но не используют при поступлении, если результат по профильным предметам превышает 60 баллов.

Минобрнауки предложило запретить отчисленным по дисциплинарным взысканиям студентам повторно поступать в тот же вуз в течение пяти лет.

Путин заявил на Каспийском экологическом саммите, что обмеление Каспия стало одной из самых острых проблем, и за 20 лет береговая линия в российской части сократилась примерно на 20 тыс. кв. км.

В России впервые планируют ввести особый режим охраны для ценных водно‑болотных угодий, которым присвоят специальный статус и установят критерии защиты, включая обязательное присутствие крупных популяций водоплавающих птиц.

Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до 15 октября 2027 года, разрешив им приезжать в Россию до 30 дней с туристическими, гостевыми и деловыми визитами.

По данным OneTwoTrip, осенью отдых по системе «все включено» заметно подешевел в Бельдиби, Белеке и Шарм‑эш‑Шейхе — на 13–38%.

Рождаемость в России выше всего в Туве и Чечне, где показатели опережают среднероссийские в 1,6-1,8 раза, отмечает АСИ.

Сбер представил бесплатную GigaPlatform AI Studio, позволяющую частным пользователям без программирования собирать собственных ИИ‑агентов для личных и рабочих задач.

Услугой межрегионального переноса мобильного номера уже воспользовались 87 тыс. россиян, при этом лишь 9 тыс. абонентов сохранили своего оператора при переезде.

Студия A24 выпустила энциклопедию The Encyclopedia of Movie Cats, где собраны более 1000 кошек — от культовых персонажей до животных‑актеров.

Медсестра из Тулы выиграла 12,5 млн рублей в лотерее, назвав свое счастливое числом явление, которое принесло ей крупный приз.