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Общество
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⚡ Итоги дня: спрос на работников кухни удвоился, авторы в «Максе» заработали миллионы, Путин ввел безвиз для граждан Вьетнама, медсестра выиграла 12 млн рублей

Подготовили обзор главных событий дня — 13 октября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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  • Спрос на груминг в России за восемь месяцев вырос на 11% год к году, а средний чек — на 20% на фоне роста числа домашних животных и дефицита квалифицированных специалистов.

  • В Забайкальском крае предлагают полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет с 1 марта 2027 года, такой законопроект уже рассмотрели депутаты регионального парламента.

  • Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на фруктовые и овощные полуфабрикаты, который вступит в силу 1 июля 2027 года и охватывает продукцию из целых, измельченных или протертых фруктов и овощей, подготовленную по установленной технологии.

  • В сентябре россияне значительно чаще покупали специи для выпечки: спрос на мускатный орех вырос в пять раз, на корицу в два раза, а на какао в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

  • Россияне в сентябре съели более 200 тонн сладкой выпечки, при этом спрос на булочки и круассаны вырос на 31-38% по данным «Самоката».

  • Потребление алкоголя в сентябре 2026 года выросло в четырех регионах — ЕАО, Ленобласти, Татарстане и Карачаево‑Черкесии, сообщили в Минздраве.

  • Подготовка легкового автомобиля к зиме за год подорожала на 6% и в сентябре 2026 года в среднем обошлась россиянам в 41,2 тыс. рублей, подсчитали аналитики «Чек Индекса» и «Платформы ОФД».

  • Спрос на работников кухни в третьем квартале вырос почти в 2,3 раза, а средняя оплата за смену достигла 5,5 тыс. рублей.

  • Владельцы маломерных судов смогут подтверждать право на управление транспортом через Цифровой ID, предъявляя QR‑код в МАХ для проверки сотрудниками МЧС.

  • Около 4 тыс. авторов публичных каналов в «Максе» заработали более 1,5 млн рублей на донатах за несколько дней, сообщил гендиректор сервиса Фарит Хуснояров.

  • Москва возглавила рейтинг мегаполисов по росту цен на новостройки: в третьем квартале 2026 года стоимость первичного жилья выросла на 3,9% — до 698,6 тыс. рублей за квадратный метр из‑за изменения структуры предложения и вымывания более дешевых квартир.

  • Абитуриенты смогут получать дополнительные баллы за ЕГЭ, которые они сдали, но не используют при поступлении, если результат по профильным предметам превышает 60 баллов.

  • Минобрнауки предложило запретить отчисленным по дисциплинарным взысканиям студентам повторно поступать в тот же вуз в течение пяти лет.

  • Путин заявил на Каспийском экологическом саммите, что обмеление Каспия стало одной из самых острых проблем, и за 20 лет береговая линия в российской части сократилась примерно на 20 тыс. кв. км.

  • В России впервые планируют ввести особый режим охраны для ценных водно‑болотных угодий, которым присвоят специальный статус и установят критерии защиты, включая обязательное присутствие крупных популяций водоплавающих птиц.

  • Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до 15 октября 2027 года, разрешив им приезжать в Россию до 30 дней с туристическими, гостевыми и деловыми визитами.

  • По данным OneTwoTrip, осенью отдых по системе «все включено» заметно подешевел в Бельдиби, Белеке и Шарм‑эш‑Шейхе — на 13–38%.

  • Рождаемость в России выше всего в Туве и Чечне, где показатели опережают среднероссийские в 1,6-1,8 раза, отмечает АСИ.

  • Сбер представил бесплатную GigaPlatform AI Studio, позволяющую частным пользователям без программирования собирать собственных ИИ‑агентов для личных и рабочих задач.

  • Услугой межрегионального переноса мобильного номера уже воспользовались 87 тыс. россиян, при этом лишь 9 тыс. абонентов сохранили своего оператора при переезде.

  • Студия A24 выпустила энциклопедию The Encyclopedia of Movie Cats, где собраны более 1000 кошек — от культовых персонажей до животных‑актеров.

  • Медсестра из Тулы выиграла 12,5 млн рублей в лотерее, назвав свое счастливое числом явление, которое принесло ей крупный приз.

  • В Турции хотят разрешить продажу сигарет только по удостоверению личности: соответствующий законопроект Минздрав намерен вскоре внести в парламент.

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