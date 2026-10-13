Онлайн-курсы «Клерка» теперь доступны поштучно!

Больше не нужно переплачивать за большую подписку, если вам интересна только одна тема. Появилась новая задача на работе? Просто выберите точечный курс за 4 900 ₽ и разберитесь во всех нюансах. Вас ждут практические примеры, реальные кейсы и личная поддержка экспертов для быстрого решения любой рабочей проблемы.

«Клерк» открыл временную распродажу: до 19 октября 2026 года включительно любой онлайн-курс можно приобрести отдельно, без оформления общей подписки. Стоимость одного курса составляет 4 900 рублей.

Как проходит обучение:

Занятия идут в гибком графике по 1–2 часа в день. Программа включает короткие видеоуроки (10–20 минут), конспекты, тренажеры и тесты. На протяжении всего курса студентов поддерживают эксперты в чате. Выпускники получают именной сертификат.

Варианты оплаты:

Доступна прямая оплата картой или по счету для организации. Также действуют альтернативные способы: сервис «Долями» от Т-Банка (4 платежа по 1 225 ₽), Яндекс Пэй со Сплитом и беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.

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