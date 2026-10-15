Краснодарская сеть бытовой химии и косметики использовала покупательский поток продуктовых магазинов «Магнит» для развития собственной розницы. Эта стратегия помогла компании масштабировать бизнес до более тысячи торговых точек.

Основатель «Санги Стиля» Дмитрий Щербаков рассказал в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке», как компания выбирала места для открытия магазинов.

Изначально бизнес занимался оптовой торговлей и дистрибуцией бытовой химии и косметики. Однако высокая конкуренция постепенно снижала доходность этого направления, поэтому компания решила развивать собственную розничную сеть.

По словам Щербакова, продуктовый формат был уже занят крупными игроками, в том числе «Магнитом» и «Пятерочкой». При этом ниша магазинов бытовой химии, косметики и средств гигиены оставалась относительно свободной.

Компания выбрала стратегию открытия торговых точек рядом с продуктовыми магазинами.

«Открывали магазин напротив „Магнита“, использовали его трафик, расширяли ассортимент, держали сопоставимые цены, клиенту было выгодно, пришел за продуктами и тут же купил другие товары», — рассказал предприниматель.

Такой подход позволял привлекать покупателей без необходимости самостоятельно формировать весь поток посетителей.

В дальнейшем «Санги Стиль» вырос до сети из более тысячи магазинов. Однако после развития «Магнит Косметикс» компания начала конкурировать с федеральным ретейлером уже непосредственно в своей товарной категории.