Стоимость юридического сопровождения призывников может превышать 200 тыс. рублей. «Клерк» подготовил обзор шести компаний, сравнив их услуги, тарифы, условия работы и возможности защиты прав призывников.

На «Клерке» вышел обзор компаний, оказывающих юридическую помощь призывникам. В материале разобрали, куда обращаться за консультацией по вопросам отсрочки, категории годности, электронных повесток и обжалования решений призывной комиссии.

В подборку вошли «Повесток.Нет», «ПризываНет», «Объединение юристов ★ Помощь призывникам», «Союз Защиты Призывников», коллегия адвокатов «Призывник» и Военная коллегия адвокатов.

По каждой компании редакция сравнила стоимость услуг, наличие юридической и медицинской поддержки, возможность сопровождения в военкомате, судебную защиту и работу с клиентами из других регионов.

Отдельно разобрали, на что обращать внимание перед заключением договора: квалификацию специалистов, дополнительные расходы, условия возврата денег и обещания гарантированного результата.

При этом юрист не может гарантировать получение отсрочки или освобождение от службы — соответствующее решение принимает призывная комиссия.

Читайте полный обзор на «Клерке», чтобы сравнить предложения и выбрать подходящий формат юридической помощи.