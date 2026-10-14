Аферисты предлагают семьям с детьми оформить госпомощь на поддельных сайтах банков. Полученные сведения используют для хищения денег и оформления кредитов.

Новая мошенническая схема связана с якобы государственной выплатой на частичное погашение ипотеки, следует из материалов МВД. Объявления о такой помощи злоумышленники размещают в интернете.

Заинтересованным пользователям предлагают перейти на сайт, внешне похожий на официальный ресурс банка, и заполнить заявку. Указанные в форме персональные данные попадают к мошенникам, которые могут похитить деньги или оформить кредит на имя жертвы.

В МВД рекомендуют не переходить по ссылкам из рекламы госпомощи и проверять информацию на официальных ресурсах и сайтах банков. Адрес страницы нужно внимательно изучить, а коды из СМС нельзя сообщать посторонним.