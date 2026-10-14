Мопед относится к механическим транспортным средствам, даже если он не зарегистрирован в ГИБДД. За управление им в состоянии опьянения грозят штраф и лишение прав.

Лишение водительских прав за нетрезвую езду на незарегистрированном мопеде законно. Суд отказался отменять наказание жителю Волгоградской области Виктору Лободину. Об этом сказано в постановлении Верховного суда от 04.03.2025 N 16-АД25-2-К4.

Сотрудники ГИБДД остановили мужчину на скутере. Освидетельствование выявило 0,456 мг абсолютного этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. Суд назначил ему по части 1 статьи 12.8 КоАП штраф 30 тыс. рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Лободин утверждал, что управлял мопедом, который не был зарегистрирован в ГИБДД и якобы не относился к транспортным средствам. Верховный суд оставил постановление мирового судьи без изменения, а жалобу водителя — без удовлетворения.

Мопедом считается двух- или трехколесное механическое транспортное средство с максимальной конструктивной скоростью до 50 км/ч и двигателем внутреннего сгорания объемом до 50 куб. см. По закону «О безопасности дорожного движения» мопеды относятся к категории «М», для управления ими требуется специальное право.