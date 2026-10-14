Каждый второй россиянин задумывается о собственном деле, чаще выбирая IT и торговлю, а медианные оценки стартовых вложений колеблются от 550 тысяч рублей для юрсферы до 5 млн для сельского хозяйства.

51% россиян рассматривают возможность начать бизнес. Самой привлекательной сферой респонденты назвали IT‑направления — их выбрали 6% опрошенных, что выше прошлогоднего показателя.

Далее идут торговля (5%) и группы отраслей — производство, строительство, красота и развлечения (по 4%). Еще 13% выбрали другие ниши: общепит, сельское хозяйство, бухгалтерию, консалтинг, логистику, автосервис, психологию и клининг. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

При этом 40% россиян не планируют предпринимательство, предпочитая работу в найме — год назад таких было 34%. Женщины реже мужчин рассматривают бизнес (45% против 38%), а мужчины чаще выбирают IT, производство и строительство. Женщин больше привлекают бьюти‑индустрия и развлечения.

Возраст также влияет на выбор: молодежь до 35 лет чаще выбирает IT и креативные сферы, а граждане 45+ чаще отказываются от предпринимательства. Доход тоже играет роль: россияне с заработком до 100 тыс. руб. чаще интересуются бьюти и развлечениями, а те, кто получает больше, выбирают IT, производство и строительство.

Исследование также показало медианные оценки стартовых вложений. Самым дорогим направлением респонденты считают сельское хозяйство — около 5 млн рублей. Туризм и гостиничный бизнес требуют 3,75 млн, медицина и строительство — по 3 млн, производство и автосервисы — 2,5 млн, логистика — 2 млн. Общественное питание и образование оцениваются в 1,5 млн, торговля и IT — в 1 млн. Самые доступные ниши — фитнес (800 тыс.), красота (700 тыс.), развлечения (680 тыс.) и юридические услуги (550 тыс.).

Исследование показывает, что интерес к предпринимательству растет, но финансовый порог входа остается ключевым фактором при выборе ниши.