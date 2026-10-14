Самая высокая доля молодых предпринимателей зафиксирована в сфере продажи рекламы в СМИ. При этом чаще всего зумеры открывают бизнес в интернет-торговле.

Зумеры составляют 35,7% предпринимателей с ОКВЭД 73.12 «Представление в средствах массовой информации». Этот код используют при продаже рекламы в СМИ и часто указывают рекламные агентства как дополнительный. Среди владельцев рекламных агентств с ОКВЭД 73.11 доля поколения Z достигает 28,8%.

Для сравнения, доля предпринимателей в возрасте от 18 до 29 лет по России составляет 13,7%. Много зумеров также в звукозаписывающем бизнесе — 35,1%, розничной торговле табачными изделиями — 34,5%, торговле телеком-оборудованием и смартфонами — 32%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследования «Точка Банка».

Интернет-торговлей занимаются 21,3% всех действующих бизнесов, открытых зумерами. Рекламные агентства выбрали 5,9%, разработку программного обеспечения — 4,3%. Среди разработчиков софта преобладают миллениалы: им принадлежит 66,7% компаний в этой сфере.

Медианный оборот бизнеса зумеров за последний год оказался на 15,9% ниже среднего по всем возрастам. Однако в розничной торговле продуктами и табачными изделиями их медианные обороты выше на 19%, во вспомогательной деятельности по перевозкам — на 12,5%, в розничной торговле одеждой — на 4,9%.