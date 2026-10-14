В четвертом квартале 2026 года объем доступного финансирования вырастет на 20% к предыдущему кварталу. Поручительство покроет до 50% кредита.

Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 84 млрд рублей. Лимит зонтичных поручительств на 42 млрд рублей уже распределен между банками-партнерами. Максимальная сумма поручительства составит 1 млрд рублей, срок — до 10 лет.

Механизм позволяет получить кредит при отсутствии или недостаточности залога. Поручительство оформляется бесплатно и встроено в банковский процесс.

«Новые лимиты зонтичных поручительств Корпорации МСП помогут предпринимателям привлечь финансирование для развития своих компаний, пополнения оборотных средств или рефинансирования текущих обязательств», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Лимиты получили Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк, МСП Банк, ПСБ, Совкомбанк, банки «Санкт-Петербург», «Левобережный», ДОМ.РФ, Точка, Уралсиб, АКБ «Ак Барс», Банк ЗЕНИТ, Генбанк и НОВИКОМ. С момента запуска механизма в октябре 2021 года более 105 тыс. субъектов МСП привлекли свыше 1,4 трлн рублей.