Правительство разрешило подтверждать личность ребенка сведениями из свидетельства о рождении через национальный мессенджер. Решение касается в том числе покупки билетов и получения медицинской помощи по ОМС.

Новые возможности предусмотрены распоряжением Правительства от 14.10.2026 № 2896-р. Оно вступило в силу 14 октября — в день официального опубликования.

Документ разрешает использовать многофункциональный сервис обмена информацией — MAX — для предъявления сведений из свидетельства о рождении, когда по закону требуется подтвердить личность несовершеннолетнего.

Такие сведения можно использовать:

В транспорте — при покупке билетов, подтверждении права на льготный или бесплатный проезд и посадке. Для воздушного транспорта предусмотрено условие о наличии технической возможности.

В медицинских организациях — при обращении за помощью по ОМС.

В МФЦ — при посещении центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

В музеях, учреждениях культуры и на спортивных мероприятиях — в том числе для получения льготных билетов или бесплатного посещения.

При получении других услуг ребенком или его родителем в интересах ребенка, если требуется подтверждение личности.

Региональным властям рекомендовано обеспечить возможность использования сервиса в этих случаях.

Распоряжение разрешает электронный способ подтверждения личности, но не отменяет бумажное свидетельство о рождении. Оно также не означает, что техническая возможность уже появилась во всех организациях.