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Свидетельство о рождении разрешили предъявлять через MAX в транспорте, поликлиниках и МФЦ

Правительство разрешило подтверждать личность ребенка сведениями из свидетельства о рождении через национальный мессенджер. Решение касается в том числе покупки билетов и получения медицинской помощи по ОМС.

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Новые возможности предусмотрены распоряжением Правительства от 14.10.2026 № 2896-р. Оно вступило в силу 14 октября — в день официального опубликования.

Документ разрешает использовать многофункциональный сервис обмена информацией — MAX — для предъявления сведений из свидетельства о рождении, когда по закону требуется подтвердить личность несовершеннолетнего.

Такие сведения можно использовать:

  • В транспорте — при покупке билетов, подтверждении права на льготный или бесплатный проезд и посадке. Для воздушного транспорта предусмотрено условие о наличии технической возможности.

  • В медицинских организациях — при обращении за помощью по ОМС.

  • В МФЦ — при посещении центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

  • В музеях, учреждениях культуры и на спортивных мероприятиях — в том числе для получения льготных билетов или бесплатного посещения.

  • При получении других услуг ребенком или его родителем в интересах ребенка, если требуется подтверждение личности.

Региональным властям рекомендовано обеспечить возможность использования сервиса в этих случаях.

Распоряжение разрешает электронный способ подтверждения личности, но не отменяет бумажное свидетельство о рождении. Оно также не означает, что техническая возможность уже появилась во всех организациях.

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