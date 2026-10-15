Покупатели чаще выбирают торговые точки с компактным ассортиментом. Ретейлеры сокращают избыточный выбор и заменяют неудачные позиции востребованными товарами.

Формат гипермаркетов теряет актуальность из-за роста популярности магазинов у дома, сообщил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. По его оценке, покупателям достаточно от трех до пяти позиций в одной товарной категории.

«Продавали все подряд. Потом выяснилось, что не так много нужно человеку, и даже в одной категории условно три-пять позиций — максимум», — пояснил Анфиногенов.

Малые форматы воспользовались изменением спроса и забрали часть покупательского трафика. Сейчас ретейлеры оптимизируют ассортимент: выводят неудачные позиции и добавляют товары, которые пользуются спросом.