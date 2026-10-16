Большинство допускает пользу финансовых советов нейросетей, но считают, что их нужно тщательно перепроверять.

Искусственному интеллекту в вопросах личных финансов доверяют 9,3% россиян, следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir. Потенциально полезными советы нейросетей назвали 61,3% участников, однако они считают необходимой тщательную проверку рекомендаций.

Опасными финансовые советы ИИ считают 15,4% респондентов. Еще 14% принципиально не используют нейросети.

Финансовые блоги и подкасты регулярно отслеживают 15,3% опрошенных, время от времени — 56%. Хотя бы раз платные курсы или финансовые марафоны у блогеров проходили 27,3%, регулярно участвуют в них 5,3%. Полностью доверяют инфлюенсерам только 6,2%, а 64% считают их информацию потенциально полезной, но требующей жесткой проверки.

Профильное обучение и специализированные курсы назвали надежным способом повысить финансовую грамотность 61,3% участников. Потратить на обучение до 10 тыс. рублей готовы 30%, от 10 до 30 тыс. — 16%, от 30 до 50 тыс. и свыше 50 тыс. рублей — примерно по 8%. В опросе участвовали 1,5 тыс. респондентов по всей России.