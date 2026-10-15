Иск о возмещении ущерба после крушения танкеров в Керченском проливе удовлетворен в полном объеме, передают СМИ из зала суда. Авария произошла в декабре 2024 года.

Ответчиками выступают владелец танкера «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть», владелец танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователь этого судна ООО «Кама Шиппинг».

«Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть", ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" солидарно 34,2 млрд рублей ущерба, причиненного окружающей среде, и 30,725 млн рублей убытков, причиненных бюджету Краснодарского края», — огласил решение судья.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края можно обжаловать в течение одного месяца.