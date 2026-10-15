На форуме Клерка появились голосовые и видеозвонки — приглашаем протестировать

Теперь на форуме можно не только переписываться, но и разговаривать, включать камеру и показывать экран. Всё работает в браузере — устанавливать отдельное приложение не нужно.

В Клерк.Сообществе появились комнаты для голосового и видеообщения. Приглашаем зайти в тестовую комнату и попробовать новый формат.

Иногда проще за несколько минут обсудить вопрос голосом, чем писать десяток сообщений. А если проблема в программе — показать экран и вместе найти решение.

Что можно делать в комнатах:

Общаться голосом и по видео — с коллегами и другими участниками сообщества.

Показывать экран — вместе разбирать настройки программы, заполнение отчетов и другие рабочие вопросы.

Переписываться во время разговора — отправлять сообщения и ссылки в чат комнаты.

Продолжать читать форум — разговор не мешает просматривать темы и отвечать в обсуждениях.

Предусмотрены подавление шума и размытие фона: домашним необязательно знать, что вы опять обсуждаете налоги.

В основе новой функции — Voice, встроенный инструмент платформы Discourse, на которой работает форум. По оценке разработчиков, обычный режим подходит для небольших встреч: примерно до 50 участников без видео или до 10 с камерами. Качество зависит от устройств и интернет-соединения. Записи звонков в стандартном режиме нет.

Пока тестируем: попробуйте подключиться и расскажите, насколько хорошо слышно и видно собеседников, удобно ли показывать экран и всё ли работает на телефоне.

Войти в тестовую комнату →