Число предпринимателей в сфере спортивного образования выросло на 41% за год. При этом магазинов спорттоваров становится меньше, а обороты действующих фитнес-центров и спортивных клубов продолжают расти.

В России на 1 августа 2026 года зарегистрировано 84 807 компаний и ИП, чей основной вид деятельности связан со спортом. За год их количество увеличилось на 13,2%, а за два года — на 22,4%. Об этом говорится в исследовании Точка Банка на основе данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП и операций клиентов банка.

Быстрее всего растет сегмент индивидуальных тренеров и инструкторов. За год число таких бизнесов увеличилось на 41% — до 14 910, а за два года рост составил 69,5%.

Количество фитнес-центров выросло на 26,6% — до 8 693, спортивных клубов — на 10,7%, до 12 247. Самым массовым направлением остается прочая деятельность в области спорта, включая организацию соревнований и работу самостоятельных спортсменов и тренеров. В этом сегменте зарегистрировано 24 694 компании и ИП.

Единственное направление, где число бизнесов сокращается, — розничная торговля спорттоварами. За год количество таких компаний снизилось на 6,4%, до 7 212. Аналитики связывают это с конкуренцией со стороны маркетплейсов.

При этом за январь — июль 2026 года медианный оборот спортивного бизнеса среди клиентов Точка Банка вырос на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лучше всего результаты у спортивных клубов: их медианный оборот увеличился на 24,3%, а среди компаний, работавших в обоих сравниваемых периодах, — на 32,9%.

В прокате и аренде спортивного инвентаря медианный рост составил 15,4%, у индивидуальных тренеров — 6,1%.

У фитнес-центров общая медиана оборотов, напротив, снизилась на 11,2%. Однако среди компаний, работавших и в 2025-м, и в 2026 году, показатель вырос на 17,6%. Аналитики объясняют разницу большим количеством новых участников рынка с пока небольшими оборотами.

Хуже всего ситуация в торговле спорттоварами: медианные обороты сократились на 5,5%, а среди компаний, работавших в обоих периодах, — на 24,1%.

«Самые высокие обороты у спортивного бизнеса в декабре — как и почти во всех отраслях. А вот второе место занимает май. Причина — длинные выходные: спорт становится вариантом досуга, растёт аренда инвентаря и бронирование площадок, а кто-то активно готовится к лету и оплачивает тренировки», — отмечают аналитики Точка Банка.

Исследование также показало, что спортивные клубы и комплексы чаще других направлений сохраняют бизнес на протяжении трех лет. Среди спортивных клубов, открытых в 2023 году, продолжают работать 77,7%, среди спорткомплексов и площадок — 75,9%. Для сравнения: по всем отраслям показатель составляет 56,2%.

«Бизнесы, которые требуют больших вложений на старте, заставляют предпринимателя не отказываться от дела, а довести его до прибыльности», — объяснил генеральный директор фестивалей спорта IRONSTAR Владимир Шейкин.

Растут и расходы самих предпринимателей на спорт. В 2026 году на эту категорию приходится 1,4% всех трат по бизнес-картам клиентов Точка Банка.

Почти половина спортивных расходов — 45,6% — направляется в клубы, спортивные и оздоровительные центры. На спортивную одежду приходится 22,3%, на спорттовары — 19,8%, а на площадки, соревнования и профессиональные клубы — 9,8%.

Доля платежей предпринимателей в адрес компаний со спортивными ОКВЭД растет пять лет подряд. За последний год она увеличилась на 24,8%.