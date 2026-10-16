Корпорация МСП составила рейтинг регионов по поддержке малого бизнеса

Оценили эффективность региональных мер поддержки бизнеса на платформе МСП.РФ за девять месяцев 2026 года.

Тюменская область стала лидером рейтинга регионов по эффективности предоставления поддержки малому и среднему бизнесу, сообщила Корпорация МСП. Орловская область заняла второе место, Ленинградская область — третье.

В топ-10 также вошли Красноярский край, Новгородская, Амурская, Саратовская и Калининградская области, Республика Крым и Ивановская область.

Рейтинг составили по шести критериям. Среди них — число доступных региональных услуг, соблюдение сроков обработки заявок, динамика заявок и оказанных услуг, а также их доля относительно общего количества зарегистрированных субъектов МСП в регионе.

«Рейтинг позволяет оценить эффективность предоставления регионами поддержки через платформу и фактически показывает уровень цифровизации системы региональной поддержки бизнеса в целом», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Мониторинг планируют проводить ежеквартально.

На МСП.РФ размещено более 1 600 мер поддержки и свыше 35 сервисов. Нарушений сроков обработки заявок не зафиксировали в 12 регионах, включая Омскую, Липецкую, Смоленскую, Курскую и Калужскую области, республики Дагестан и Алтай, а также Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.