Президент подписал указ от 15.10.2026 № 738, расширяющий перечень активов под временным управлением.
В него включили акции АО «Таркетт», принадлежащие двум иностранным компаниям, а также 100 акций АО «Таркетт Рус» и 100% долей ООО «Таркетт Соммер».
Tarkett — международный производитель линолеума, ламината, паркета и других напольных и спортивных покрытий. В России компания выпускает линолеум в Отрадном Самарской области и ламинат в подмосковных Мытищах. По данным компании, мощность завода в Отрадном достигает 114 млн кв. м в год.
Тем же указом «Центр Капиталу» передали во временное управление:
12 565 обыкновенных акций АО «Каппа Рус»;
100% долей ООО «Менсен Пакаджинг СНГ»;
100% долей ООО «Онтэкс РУ»;
100% долей ООО «Эвиосис Пэкэджинг Кубань».
Управляющая компания получает возможность осуществлять права владельцев переданных акций и долей. По указу Президента от 25.04.2023 № 302, ее полномочия не включают право распоряжаться этими активами, например продавать их. Срок временного управления заранее не установлен — прекратить его может Президент РФ.