Акции и доли российских компаний производителя напольных покрытий Tarkett передали во временное управление ООО «Управляющая компания „ЦЕНТР КАПИТАЛ“». Решение вступило в силу 15 октября.

Президент подписал указ от 15.10.2026 № 738, расширяющий перечень активов под временным управлением.

В него включили акции АО «Таркетт», принадлежащие двум иностранным компаниям, а также 100 акций АО «Таркетт Рус» и 100% долей ООО «Таркетт Соммер».

Tarkett — международный производитель линолеума, ламината, паркета и других напольных и спортивных покрытий. В России компания выпускает линолеум в Отрадном Самарской области и ламинат в подмосковных Мытищах. По данным компании, мощность завода в Отрадном достигает 114 млн кв. м в год.

Тем же указом «Центр Капиталу» передали во временное управление:

Управляющая компания получает возможность осуществлять права владельцев переданных акций и долей. По указу Президента от 25.04.2023 № 302, ее полномочия не включают право распоряжаться этими активами, например продавать их. Срок временного управления заранее не установлен — прекратить его может Президент РФ.