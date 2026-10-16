Минфин подготовил программу разработки ФСБУ на 2027 - 2031 годы
Проект программы разработки федеральных стандартов предусматривает семь новых ФСБУ. Изменения в действующих стандартах планируют вводить с 2027 года.
Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета могут начать действовать с 2029 года, следует из проекта программы Минфина.
Первым планируют ввести ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность».
ФСБУ «Некоммерческая деятельность» должен заработать с 2030 года. На 2031 год намечено введение стандартов «Финансовые инструменты», «Долговые затраты» и «Биологические активы».
ФСБУ «Бухгалтерская отчетность» планируют применять с 2032 года, а стандарт «Регулируемые активы и регулируемые обязательства» — с 2033 года.
Также Минфин разработает и введет изменения:
с 2027 года в ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ряд других стандартов (предлагают уточнить обозначения стандартов);
с 2028 года в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»;
с 2028 года в ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы»;
с 2032 года в ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы».
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