Минфин подготовил программу разработки ФСБУ на 2027 - 2031 годы

Проект программы разработки федеральных стандартов предусматривает семь новых ФСБУ. Изменения в действующих стандартах планируют вводить с 2027 года.

Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета могут начать действовать с 2029 года, следует из проекта программы Минфина.

Первым планируют ввести ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность».

ФСБУ «Некоммерческая деятельность» должен заработать с 2030 года. На 2031 год намечено введение стандартов «Финансовые инструменты», «Долговые затраты» и «Биологические активы».

ФСБУ «Бухгалтерская отчетность» планируют применять с 2032 года, а стандарт «Регулируемые активы и регулируемые обязательства» — с 2033 года.

Также Минфин разработает и введет изменения:

с 2027 года в ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ряд других стандартов (предлагают уточнить обозначения стандартов);

с 2028 года в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»;

с 2028 года в ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы»;

с 2032 года в ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы».