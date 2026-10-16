ФНС рассказала, сколько рганизаций используют типовые уставы

Типовой устав не нужно составлять и подавать в регистрирующий орган. В заявлении на регистрацию достаточно указать его номер.

Более 200 тыс. организаций в ЕГРЮЛ работают на основании типовых уставов. Такой учредительный документ уже содержит обязательные нормы и положения для деятельности юридического лица и не требует доработки под конкретную компанию.

Использование типового устава сокращает время на составление, утверждение и подготовку документов для государственной регистрации. Представлять сам устав в регистрирующий орган и уплачивать госпошлину не требуется. Этот вариант подходит небольшим компаниям с классической структурой управления.

Индивидуальный устав потребуется, если компания планирует закрепить особые правила управления, нестандартные полномочия органов ООО или специальные условия выхода участника из общества, отметили налоговики. Такие положения нельзя добавить в типовую форму.