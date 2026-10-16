Стипендии студентам предложили увеличить вдвое

Парламентарии от КПРФ направили инициативу председателю правительства Михаилу Мишустину. Затем минимальную стипендию предлагают поэтапно довести до прожиточного минимума.

Государственные академические стипендии студентам вузов и учреждений среднего профессионального образования предложили увеличить в два раза, следует из письма депутатов КПРФ. Инициатива касается минимальных размеров выплат, установленных правительством для каждого уровня образования и категории учащихся с учетом инфляции.

Сейчас минимальная академическая стипендия составляет менее четверти прожиточного минимума для трудоспособного населения, сообщил первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

«Повышение студенческих стипендий — важный и необходимый шаг для технологического развития страны и укрепления кадрового потенциала», — считает он.

После двукратного повышения депутаты предлагают поэтапно довести минимальную академическую стипендию до величины прожиточного минимума. Инициатива распространяется на студентов программ высшего и среднего профессионального образования.