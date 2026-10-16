АКИТ предложила временно разрешить хранение персональных данных за рубежом

Компании смогут использовать резервные дата-центры в дружественных странах после подтвержденных атак или аварий. Специальный режим предлагают ввести не позднее 1 марта 2028 года.

Российским компаниям могут временно разрешить хранить и обрабатывать персональные данные россиян в дружественных странах

Такое письмо АКИТ направила премьер-министру Михаилу Мишустину 15 октября 2026 года. Ассоциация подтвердила Forbes отправку обращения.

Специальный режим смогут применять компании, которые не могут обеспечить работу критически важных систем в России из-за масштабной аварии или повреждения инфраструктуры. Для этого потребуется официально подтвердить инцидент и соблюдать требования информационной безопасности. Перечень допустимых стран должен определить уполномоченный орган, а порядок выдачи разрешений — Минцифры и Роскомнадзор.

АКИТ предлагает временное исключение из требований закона о локализации баз персональных данных. После восстановления инфраструктуры компании должны вернуться к обычному порядку обработки информации. Дополнительные платежи за международный трафик для резервирования данных и восстановления сервисов вводить не предлагают.

«Сегодня быстро восстановить критически важные системы внутри страны не всегда возможно», — отметили в Ассоциации больших данных.

При этом зарубежные мощности, по позиции объединения, должны дополнять российскую инфраструктуру, а не заменять ее.

Инициатива появилась после атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» в Сасове, Калуге и Владимире, которые привели к сбоям ряда сервисов. В ночь на 14 октября атаке также подвергся ЦОД Сбербанка в Балаково, однако системы банка продолжили работать штатно.