💥 В «Клерк.Системе» обновили все кодексы РФ и добавили исторические редакции

В «Клерк.Системе» полностью актуализировали все кодексы РФ. Теперь пользователи могут просматривать не только действующие, но и предыдущие редакции документов, чтобы проверять законодательство на нужную дату.

В правовой системе «Клерка» обновили кодексы РФ и открыли доступ к истории их изменений. Это позволяет бухгалтерам, налоговым консультантам и юристам находить нормы, которые действовали в определенный период.

Исторические редакции особенно полезны при проверке документов за прошлые годы, подготовке уточненных деклараций и разборе налоговых споров. Пользователи могут установить, какая редакция законодательства применялась на дату конкретной операции.

Помимо кодексов, в сервисе представлена нормативно-правовая база, которая продолжает пополняться. Сейчас она насчитывает 7 159 документов. Также пользователям доступна база судебной практики из 25 тысяч документов.

До 1 ноября 2026 года «Клерк.Система» работает бесплатно, воспользоваться можно по ссылке. После этой даты доступ будет предоставляться по платному тарифу «Клерк Система».