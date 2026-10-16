Защиту российских НПЗ выстроили по специальной системе — Минэнерго

Система противодействия атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы доказывает свою эффективность и справляется с поставленными задачами, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, ведомства и предприятия продолжают строго следовать выработанному алгоритму.

«Любые налеты, если достигается цель, они, конечно же, сказываются. Но у нас построена целая система, как этому можно противодействовать. Мы работаем строго по нашей системе. Пока справляемся», — сказал Цивилев.

Удары по объектам топливно-энергетического комплекса способны оказывать влияние на их работу. Однако действующие меры защиты позволяют оперативно реагировать на возникающие угрозы и поддерживать стабильность отрасли.