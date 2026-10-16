Председатель СФР: страховые пенсии в 2027 году повысят выше уровня инфляции

В 2027 году страховые пенсии россиян планируют проиндексировать темпами выше инфляции. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Страховые пенсии в следующем году должны вырасти быстрее потребительских цен. Об этом председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции», — сказал глава СФР.

Конкретный процент индексации в приведенном заявлении не уточняется. При этом речь идет о планируемом повышении выплат в 2027 году.