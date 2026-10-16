Оплатить услуги «Клерка» теперь можно цифровым рублем
Любые услуги, подписки и сервисы сайта можно оплатить с помощью цифрового рубля.
Команда «Клерка» успешно запустила новый технологичный способ расчетов. С 16 октября 2026 года пользователи платформы могут оплачивать любые услуги, подписки и сервисы сайта с помощью цифрового рубля.
Как оплатить:
выберать услугу «Клерка» и нажмите кнопку оплаты;
в окне выбора платежных систем выбрать «Оплата картой»;
внутри открывшегося интерфейса выберите удобный для вас вариант проведения транзакции — это может быть стандартная банковская карта, QR-код (СБП) или цифровой рубль.
Новый инструмент доступен для всей экосистемы сайта без ограничений. Цифровой валютой можно оплатить:
Подписку «Клерк.Премиум»;
Обучающие курсы, вебинары;
Размещение блогов, рекламные и консалтинговые услуги платформы.