Оплатить услуги «Клерка» теперь можно цифровым рублем

Любые услуги, подписки и сервисы сайта можно оплатить с помощью цифрового рубля.

Команда «Клерка» успешно запустила новый технологичный способ расчетов. С 16 октября 2026 года пользователи платформы могут оплачивать любые услуги, подписки и сервисы сайта с помощью цифрового рубля.

Как оплатить:

выберать услугу «Клерка» и нажмите кнопку оплаты;

в окне выбора платежных систем выбрать «Оплата картой»;

внутри открывшегося интерфейса выберите удобный для вас вариант проведения транзакции — это может быть стандартная банковская карта, QR-код (СБП) или цифровой рубль.

Новый инструмент доступен для всей экосистемы сайта без ограничений. Цифровой валютой можно оплатить: