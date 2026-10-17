Где можно бюджетно отдохнуть в новогодние праздники 2026

Проживание в отелях Твери, Краснодара и Мурманска станет самым доступным в предстоящий новогодний сезон. Средняя стоимость ночи в этих направлениях составит от 5,7 тыс. до 6,2 тыс. рублей.

Самые низкие цены на проживание в отелях в предстоящие новогодние праздники в Твери, Краснодаре и Мурманске.

В Твери ночь в отеле обойдется в среднем в 5,7 тыс. рублей, а в Краснодаре и Мурманске — в 6,2 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса «Путешествия» Т-банка.

В число доступных новогодних направлений также вошли Смоленск со средней стоимостью 6,8 тыс. рублей за ночь, Пятигорск с показателем 7,5 тыс. рублей, а также Вологда и Екатеринбург, где проживание обойдется в 7,9 тыс. рублей за сутки. Тверь и Краснодар удерживают статус недорогих городов для зимнего отдыха на протяжении нескольких сезонов.

Мурманск заметно подешевел по сравнению с прошлым сезоном. Средняя стоимость ночи в отелях города снизилась с 8,3 тыс. до 6,2 тыс. рублей.