Сербия не планирует вводить визовый режим для россиян

Власти Сербии не будут отменять безвизовый режим для россиян. Появившиеся в СМИ сообщения о возможном введении виз в правительстве страны назвали недостоверными.

Сербия никогда не введет визы для российских граждан, сообщил госсекретарь Министерства информации и телекоммуникаций страны Перко Матович. По его словам, подобные публикации распространяются с целью навредить союзу двух государств.

«Я заверяю вас однозначно, что Сербия никогда не введет визы для российских граждан», — заявила сербская сторона.

Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович сообщил о планах Белграда выполнить все условия для вступления в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Присоединение к Шенгенскому соглашению требует от государства полного приведения визовой политики в соответствие с правилами ЕС, что в стандартном порядке влечет за собой введение виз для стран без аналогичных соглашений с Евросоюзом.

Сербия имеет статус кандидата на членство в ЕС с 2012 года, а официальные переговоры о присоединении к союзу продолжаются с 2014 года. Для подготовки страны к Шенгенской зоне правительство уже сформировало специальную оперативную группу во главе с МВД.