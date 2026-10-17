Многодетным отцам-одиночкам хотят вручать специальные медали

Виталий Милонов предложил ввести специальную государственную награду для мужчин, которые единолично воспитывают трех и более детей. К знаку отличия планируют добавить денежную премию от государства.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить специальный орден или медаль для многодетных отцов-одиночек. По его мнению, стандартных подарков для поощрения в этой ситуации недостаточно, а одинокое воспитание нескольких детей требует официального признания на государственном уровне.

«Я считаю, что мы могли бы подумать над тем, чтобы отметить и поощрить отцов, кто совершает настоящий родительский подвиг. Знаю, что немало отцов в одиночку, по разным причинам, тянут своих детей и демонстрируют подлинный родительский подвиг. И им надо дарить не кружку с надписью "Лучший папа", а специальную медаль, знак или орден», — отметил Милонов.

Награду планируют вручать вместе с единовременной государственной выплатой. Парламентарий намерен вынести эту инициативу на обсуждение профильного комитета Государственной думы текущего созыва.