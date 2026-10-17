Путин просит запустить льготные тарифы на каршеринг для многодетных семей

В России могут ввести сбалансированные тарифы на каршеринг и увеличить автопарк для семей с тремя и более детьми. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратразвитию и нацпроектам.

Правительству нужно проработать вопрос установления специальной тарифной сетки и расширения количества доступных автомобилей для многодетных семей.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад по этой теме правительство должно представить до 1 ноября 2026 года. Об этом сказано в поручениях президента Владимира Путина на сайте Кремля.

Кроме того, в рамках поручения планируется оценить потребность льготных категорий граждан в вместительном автотранспорте. Правительство изучит возможности сервисов краткосрочной аренды машин по выделению подходящих моделей авто под эти задачи.