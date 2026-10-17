Кабмин утвердит программу восстановления пострадавших от терактов торговых и логистических объектов

Торговые склады и логистические центры, поврежденные в результате терактов, восстановят по новым технологическим стандартам. Владимир Путин поручил правительству утвердить профильную программу и представить первый отчет уже к ноябрю 2026 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить и реализовать программу по восстановлению торговой и логистической инфраструктуры, поврежденной из-за терактов.

Согласно перечню поручений, размещенному на сайте Кремля, при проведении восстановительных работ Кабмин обязан обеспечить применение современных технологических решений.

Путин ждет доклад о выполнении до 1 ноября 2026 года, а затем — каждый квартал.