РСПП предложил установить критерии временного управления частными компаниями

Правила должны определять стандарты защиты промышленных объектов от воздушных атак и сроки восстановления повреждений. Их несоблюдение может стать основанием для введения внешнего управления.

Четкие и прозрачные критерии введения временного управления на предприятиях должно разработать правительство, заявил глава РСПП и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин. Речь идет о компаниях, которые не приняли меры для защиты объектов от воздушных атак или несвоевременно устранили повреждения.

«Мы хотели бы, чтобы правительство выработало более-менее четкие правила. Например, что такое несвоевременное восстановление объекта в условиях той же самой неопределенности», — сказал Шохин.

Также он отметил, что восстановленный объект, включая НПЗ, может подвергнуться повторной атаке.

При разработке стандартов необходимо учитывать особенности предприятий, построенных в СССР, считает глава РСПП. Многие металлургические и химические заводы занимают большие территории, поскольку их цеха размещали на значительном расстоянии друг от друга с учетом риска ядерного удара. Протяженная инфраструктура и коммуникации затрудняют защиту таких объектов от атак БПЛА.