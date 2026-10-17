В московских аэропортах задерживаются более 100 рейсов из-за ночных ограничений

Авиакомпаниям поручили строго соблюдать права пассажиров и своевременно информировать их об изменениях в расписании.

Более 100 рейсов задерживаются на вылет и прилет в московских аэропортах из-за временных ограничений, которые действовали в ночь на субботу 17 октября 2026 года. Об этом сообщил Минтранс.

«В настоящее время все аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Безопасность — приоритет», — сказано в сообщении.

В Шереметьево состоялось заседание оперативного штаба под руководством замглавы Минтранса Владимира Потешкина с участием представителей Росавиации, Ространснадзора, аэропортов и перевозчиков.

По итогам совещания руководителям авиакомпаний поручили обеспечить безусловное выполнение федеральных авиационных правил. Перевозчики обязаны предоставлять пассажирам напитки и питание, размещать людей в гостиницах, а также организовать оперативную смс-рассылку об изменениях статуса рейсов. Представителям аэровокзалов указано на необходимость создать комфортные условия для ожидания.

Госкорпорации по ОВД поручено оценить пропускную способность запасных аэродромов и контролировать перенаправление бортов при необходимости. Все запасные аэродромы обеспечены достаточным запасом топлива, а контроль за ситуацией осуществляют специалисты Ространснадзора.