ФАС впервые возбудила дело о картеле с помощью ИИ

Система «Антикартель» с ИИ-модулем впервые помогла ФАС обнаружить признаки антиконкурентного соглашения. Под подозрение попали две компании, участвовавшие в торгах на обслуживание образовательных учреждений Одинцовского округа.

Компании «Стройпрофигрупп» и «МТ Групп» стали фигурантами антимонопольного дела о картельном сговоре, сообщили в ФАС.

По версии ведомства, организации создавали видимость конкуренции для поддержания цен на торгах в 2024-2026 годах. Закупки проводились на обслуживание зданий детских образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской области.

Признаки антиконкурентного соглашения впервые в автоматическом режиме определила ГИС «Антикартель» с использованием искусственного интеллекта. Систему создали в 2025 году, а с 2026 года ФАС начала применять в ней ИИ-модуль для цифровой трансформации ведомства.

Общая сумма торгов, в отношении которых возбуждено дело, составила 676,6 млн рублей. В случае подтверждения вины компаниям грозят административные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП.