БПЛА атаковали дата-центр VK в Ленинградской области

Сервисы VK продолжают работать в обычном режиме. В регионе отражают масштабную атаку беспилотников.

Дата-центр VK в Ленинградской области подвергся атаке БПЛА, рассказала компания 18 октября 2026 года.

«На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме», — сказано в сообщении.

В Ленинградской области уже сбили 95 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он назвал атаку БПЛА масштабной.