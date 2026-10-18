Пособие при рождении ребенка может превысить 30 тысяч рублей

С 1 февраля 2027 года выплату ожидают на уровне 30 385,08 рубля. За год она может вырасти на 6,8%.

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2027 года может увеличиться до 30 385,08 рубля, сообщил доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Прирост составит 1 934,63 рубля.

«Размер выплачиваемого единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2026 года составляет 28 450,45 рубля. До этого размер составлял 26 941,71 рубля», — уточнил Игорь Балынин.

Пособие выплачивают один раз в фиксированном размере одному из родителей. Если одновременно родились несколько детей, выплату назначают на каждого ребенка.