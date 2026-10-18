Многодетные семьи в ДНР могут получить по 4 тысячи рублей на школьную форму

Ежегодную выплату предоставляют на каждого ребенка. В 2026 году поддержкой смогут воспользоваться около 4,5 тыс. семей с 14,9 тыс. детей.

Выплата на покупку школьной и спортивной формы действует в ДНР с августа, сообщила вице-премьер республики Лариса Толстыкина. Размер поддержки составляет 4 тыс. рублей на каждого ребенка.

«Ожидается, что в 2026 году этой мерой воспользуются около 4,5 тыс. семей, воспитывающих 14,9 тыс. детей», — сказала Лариса Толстыкина.

Получить выплату может один из родителей, если семья зарегистрирована по месту жительства в ДНР. Для оформления нужно подать письменное заявление в органы соцзащиты. Прием заявлений продолжается.